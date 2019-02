Sara Cerdas é a escolha do PS Madeira para eleições europeias

Para Victor Freitas, líder parlamentar do PS Madeira, a saúde tem sido o espelho da acção governativa, que já teve três secretários regionais. “As demissões tiveram impacto nos vários departamentos do sistema e na confiança dos profissionais de saúde, e um impacto na eficácia do sistema de saúde com graves repercussões junto dos utentes”, afirmou o socialista.