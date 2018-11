Schaeffler alerta para perturbações no mercado de componentes automóveis

A Schaeffler, multinacional do setor dos componentes automóveis a operar em Portugal desde 1965, atingiu nos primeiros nove meses de 2018 receitas de 10,7 mil milhões de euros (10,5 mil milhões em período homólogo do ano passado), um aumentou de 5,1% durante o período, e de 3,7% no terceiro trimestre relativamente ao anterior.

Como no primeiro semestre de 2018, informa o grupo em comunicado, “todas as três divisões e as quatro regiões contribuíram para o crescimento da receita do grupo durante os primeiros nove meses, com a região da China relatando novamente a maior taxa de crescimento: 14,3%”. Mas isso não exclui que o mercado de componentes automóveis pode estar próximo de um período conturbado.

O grupo gerou, nos primeiros nove meses do ano, lucro antes do resultado financeiro e do imposto (EBIT) de 1.150 milhões de euros (um pouco abaixo dos 1.196 milhões do ano anterior), o que representa uma margem EBIT de 10,7% (contra os 11,4% do ano anterior). O lucro líquido atribuível a acionistas no período coberto pelo relatório foi de 766 milhões de euros, quase ao nível do ano anterior (de 791 milhões de euros).

Klaus Rosenfeld, CEO da Schaeffler AG (originalmente fundado em 1883 na Alemanha), comentou, citado pelo comunicado, que “o terceiro trimestre mais uma vez demonstrou como é importante para nós sermos um fornecedor automóvel e ao mesmo tempo industrial. Embora o negócio automóvel tenha sido afetado pela fraca tendência do mercado na China, os negócios industriais continuaram a crescer durante o terceiro trimestre. A receita desta divisão cresceu mais rapidamente”.

A divisão de componentes automóveis gerou receitas de 6,8 mil milhões de euros (no ano anterior era de 6,7 mil milhões), um aumento de 4,3%, uma taxa de crescimento 3,5 pontos percentuais acima do crescimento médio de 0,8% nos volumes de produção de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros no período coberto pelo relatório.

A menor taxa de crescimento é atribuída principalmente à procura mais fraca nas regiões da Europa e da China. Na Europa, a procura mais fraca deveu-se principalmente aos atrasos de produção resultantes da mudança para o novo padrão de emissões WLTP, enquanto a China sentiu o efeito da restrição do consumidor devido ao conflito comercial com os Estados Unidos e práticas de empréstimo mais rigorosas, salienta o comunicado.

“A situação da indústria automóvel global deteriorou-se nas últimas sete semanas, particularmente na China e também na Europa. Neste contexto, e embora o nosso negócio industrial nos permita compensar parcialmente essa deterioração, é essencial que a gestão dos negócios seja feita da forma mais proativa e cuidadosa possível, e de alinhamento dos nossos recursos com a envolvente de mercado em constante mudança”, concluiu Klaus Rosenfeld.

Com mais de 92 mil funcionários, a Schaeffler é uma das maiores empresas familiares do mundo, com aproximadamente 170 locais de venda em mais de 50 países e possuindo uma rede mundial de fábricas, I&D e gerou em 2017 receitas de 14 mil milhões de euros.