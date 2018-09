A Hungria é o país que recebe a celebração oficial do Dia Mundial do Turismo (WTD) 2018 que tem como tema central o Turismo e a Transformação Digital. Os avanços digitais estão a transformar a forma como nos ligamos e nos informamos, o nosso comportamento e a incentivar a inovação e o aparecimento de estratégias de crescimento sustentáveis e responsáveis.

Para que o turismo possa sustentar um crescimento contínuo e inclusivo, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, é essencial entender melhor os crescentes impactos económicos, sociais e ambientais das tecnologias e da inovação no turismo.

