Sears: como a gigante norte-americana do retalho abriu falência

A cadeia norte-americana de retalho Sears, antiga líder do mercado antes de ser ultrapassada pela Wal-Mart e depois pela Amazon, declarou o seu pedido de proteção sob o capítulo 11 da lei norte-americana das falências e anunciou planos de reestruturação que incluem o encerramento de 142 lojas e a renúncia do seu CEO, Edward S. Lampert, avançava esta segunda-feira a agência Reuters.

A Sears, que detém marcas como Roebuck e Kmart, explicou que a sua declaração de falência junto do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova Iorque procura estabelecer “uma estrutura de capital sustentável”, e um modelo operacional que permita aumentar a rentabilidade a longo prazo.

No momento da falência, o grupo norte-americano tem 89 mil funcionários no país, que comparam com os cerca de 246 mil de há cinco anos atrás. Na documentação registada no tribunal, a Sears Holdings calcula um valor dos ativos de 6.900 milhões de dólares (5.965 milhões de euros), em comparação com alguns passivos de 11.300 milhões de dólares (9.769 milhões de euros). As ações da Sears Holdings fecharam na semana passada a valer 0,410 dólares, quando no verão de 2007 ultrapassaram os 130.

Como parte do plano de reestruturação, a cadeia de lojas anunciou a renúncia, com efeito imediato, do CEO, Edward S. Lampert, que continuará como presidente do conselho de administração. A Sears criou uma estrutura para acompanhar o processo de transição, composto por Robert A. Rieker, CFO da empresa; Leena Munjal, diretora de integração digital e de retalho, e Gregory Ladley, presidente do segmento de têxteis e calçados.

A Sears pretende reorganizar-se em torno de uma plataforma de menor dimensão, que reunirá 700 lojas, mas terá de encerrar 142 não lucrativas. A empresa está a negociar com a ESL, dirigida por Edward S. Lampert, o seu maior acionista, uma linha de crédito de 300 milhões de dólares (259 milhões de euros) para melhorar a posição financeira da empresa apoiar o processo de reestruturação.

Apesar da falência, a multinacional adiantou que as lojas Sears e Kmart, assim como as suas respetivas plataformas móveis, permanecem abertas e continuam a oferecer os seus produtos e serviços aos clientes.