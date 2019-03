Madeira integra segunda edição do Exercício Nacional de Cibersegurança

O Governo Regional vai participar na segunda edição do Exercício Nacional de Cibersegurança (ExNCS). Este evento é promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), no início do mês de abril, e vai ter como temática central o processo eleitoral.

Ao longo dos dois dias de exercício vão estar envolvidas várias entidades dos setores público e privado com metas a definir: exercitar a capacidade de resposta nacional, face a ocorrência de ciberataques de âmbito nacional ou internacional que afetem a integridade e a equidade do processo eleitoral e contribuir para a consolidação da capacidade de Cibersegurança Nacional no contexto do reforço da resiliência do sistema democrático nacional.

Nesta edição, o exercício vai ser organizado em cooperação com a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e vai contar com o apoio da Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA).

Destaque-se que, no âmbito da cibersegurança foi assinado, no início de fevereiro, por ocasião da MadCyberWeek, um protocolo entre a Vice-presidência e o CNCS, no sentido de dinamizar e estender a cooperação, nomeadamente nas áreas de formação e capacitação.

Recorde-se ainda de que ao longo dos últimos três anos, o Governo Regional tem participado no exercício CiberPerseu, exercício do Exército Português e na primeira edição do ExNCS, iniciativas que têm como premissa avaliar a capacidade de desenvolvimento de treino especializado em ciberdefesa e cibersegurança.

Neste sentido, e tendo em conta a missão definida na Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, a missão do CNCS é organizar e realizar exercícios nacionais de gestão de crises no ciberespaço. O objetivo passa por avaliar o grau de preparação e a maturidade das diversas entidades para lidarem com incidentes de grande dimensão. Com o envolvimento destas entidades, o que se pretende é desenvolver as sinergias necessárias à gestão de crises no ciberespaço.