Segurança do posto de combustível nos Viveiros preocupa JPP

O JPP apresentou a sua preocupação com as condições de segurança do posto de combustível nos Viveiros.

“A população local entende que não estão reunidas as condições legais para a sua instalação”, denunciou Patrícia Spínola, deputada do JPP.

A deputada diz que apesar da obra ter parecer favorável da Direção Regional de Economia e o licenciamento da autarquia do Funchal “continuam questões duvidosas” em termos de segurança e de saúde dos moradores da zona.

“Há muitas reservas relativamente à distância para os complexos habitacionais, sobretudo os que estão atrás, que podem apanhar os vapores que serão produzidos”, alerta Patrícia Spínola, que lembra que no caso dos postos de combustível deve existir uma distância de 25 metros para zonas como habitações.

A instalação dos tanques de combustível levanta também dúvidas ao JPP, que diz que nesta situação deve existir “uma distância de segurança dos cursos de água”, algo que não se verifica.