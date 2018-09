Seguros de saúde: 17 mil pessoas juntam-se à DECO para pedir novas regras

Ler mais

A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor que levar uma petição ao Parlamento Europeu para reforçar o seu pedido junto da instituição europeia “para que defina novas regras para os seguros de saúde”, lê-se na página de internet da associação. A petição já recolheu 17 mil assinaturas.

A DECO considera que existe atualmente, no setor dos seguros, “um quadro discriminatório e prejudicial para os consumidores”. Citando dados da Associação Portuguesa de Seguradores, a DECO alega que os 2,4 milhões de seguros não “respondem ao seu propósito, necessidade e expectativas” dos segurados, afetando-os “na altura da vida em que é mais provável o aparecimento de problemas de saúde”.

Assim, em relação à população mais idosa, a DECO diz que “as seguradoras definem um limite máximo para contratar o seguro – regra geral, 60 anos”. Além disso, acusa as seguradoras de definirem “um limite de permanência, a partir do qual a pessoa é excluída (65 ou 70 anos).

Outro motivo de preocupação da DECO prende-se com a condição de não haver risco grave de doença para a contratação de seguro por parte do utente, sem que haja aumento do prémio de saúde. “Antes da contratação do seguro, caso seja detetada ou seja determinada uma elevada probabilidade de vir a ocorrer, a seguradora poderá aceitar o seguro mediante um agravamento do prémio, ou mesmo recusá-lo”, diz a DECO.

Outro ponto de contestação tem que ver com a duração anual dos seguros que pode deixar os consumidores “desprotegidos”. Por exemplo, a DECO revela que “a vítima de um acidente que obrigue a tratamentos superiores a um ano pode ver a sua seguradora inviabilizar a renovação da apólice no final desse ano”.

A petição da DECO está a recolher assinaturas até ao próximo dia 1 de outubro.