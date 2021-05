Seguros mais inclusivos para as novas realidades

Tem o seu negócio ou trabalha por conta própria? Neste artigo vamos falar um pouco sobre as mudanças a que temos assistido e explicamos como pode trazer alguma segurança à sua vida subscrevendo um seguro e que aspetos deve ter em consideração.

Com a pandemia percebemos que a mudança já estava a acontecer, mas de repente fomos catapultados para o meio da confusão e todos tivemos que nos adaptar rapidamente. O mundo tem-se tornado mais digital e isso permitiu-nos encontrar novas maneiras de trabalhar numa sociedade cada vez mais global.

Neste cenário algumas pessoas reinventaram-se e tornaram-se empreendedores, outras tiveram que repensar a sua estratégia face à nova realidade. A nossa empresa está atenta a estas novidades e desafios que nos levam a ser cada vez mais dinâmicos.

Como pode proteger-se?

Ter ou não ter um seguro de responsabilidade profissional, no caso de um trabalhador independente ou de uma pequena empresa, pode ser a diferença entre ter de fechar as portas, ou não. Normalmente as indemnizações por acidentes nestas situações são bastante elevadas e assim consegue a proteção necessária para a manutenção da sua atividade.

Na Scal tentamos tornar estes desafios em oportunidades, tornando-nos assim uma empresa mais inclusiva, ajudando a proteger estes novos empregos e mercados, através da oferta de seguros mais inclusivos e flexíveis.

Negócios em crescimento

Um dos mercados que temos visto crescer bastante nos últimos tempos é o das tatuagens. Inicialmente as tatuagens eram associadas à marginalidade, a um estatuto de importância dentro de organizações criminais e nas prisões.

Quando começaram a surgir estúdios especializados estes eram um nicho, estavam ligados a um estilo de vida alternativo, como os músicos de rock, apaixonados das motas ou pela arte das tatuagens. Hoje em dia, existem cada vez mais estúdios e as tatuagens tornaram-se muito populares e uma forma de expressão individual. Já não é raro encontrar uma pessoa tatuada, todos nós devemos conhecer pelo menos uma pessoa que tenha feito e isto sem falar dos futebolistas e atores que também ajudaram a popularizar o seu uso.

Assim cresceu este negócio e com isso a necessidade de temos maior noção de que é importante entender os riscos envolvidos quando falamos em marcar permanentemente o corpo de alguém. Há que proteger os seus clientes e assim também o tatuador.

Entenda a importância de estar protegido

Imagine que no decorrer de uma tatuagem ou aplicação de um piercing, causa algum dano ao seu cliente, tem capacidade para lidar com os possíveis gastos incorridos nesta situação? São casos como estes que nos levam a desenvolver alguns produtos específicos para a proteção desta atividade e outras.

A responsabilidade que cada profissional tem ao fazer uma tatuagem é imensa dado que, apesar de a probabilidade ser baixa, podem surgir algumas complicações nos seus clientes, pelo que tratámos de preencher esta lacuna no mercado segurador e oferecemos um produto com cobertura para essa responsabilidade profissional.

Outras profissões, também na área da imagem pessoal, têm igualmente muita dificuldade em obter este tipo de cobertura, tais como os cabeleireiros e gabinetes de estética por isso incluímos estas atividades neste produto também.

Os tempos de mudança vão continuar e o objetivo da Scal é continuar a acompanhar esta mudança. Vamos estar atentos ao mercado e às suas necessidades criando produtos que se adaptam a elas tentando ser o mais inclusiva aos novos empregos e mercados que vão surgindo.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a Scal.