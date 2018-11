Seguros: Supervisor pede medidas de contingência às seguradoras afetadas pelo Brexit

O setor segurador, em Portugal, prepara-se para enfrentar algumas transformações na sequência do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia (UE), que, caso não exista um acordo político, também se traduzirá na saída do Mercado Único Europeu. Uma alteração que vem dar novos contornos ao enquadramento jurídico da atividade seguradora e para a qual a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) vem agora chamar a atenção das seguradoras.

Falamos de um universo que, até este momento, conta com sete empresas de seguros, sedeadas em Portugal, que informaram sobre a sua intenção de exercer atividade no Reino Unido em regime de livre prestação de serviços. Às quais se juntam, oito com sede no Reino Unido e sucursal em Portugal, bem como 164 que pretendem exercer atividade em Portugal em regime de livre prestação de serviços.

Particularmente na área da mediação de seguros, até à data, dois mediadores sedeados em Portugal tinham estabelecido uma sucursal no Reino Unido e 11 tinham notificado a intenção de exercer atividade no Reino Unido em regime de livre prestação de serviços. No Reino Unido, 17 mediadores estabeleceram uma sucursal em Portugal e cerca de 1646 pretendem exercer atividade, no já referido regime.

A este conjunto de empresas, a ASF vem agora pedir que disponibilizem informação adequada aos seus clientes, independentemente de se tratar de um novo contrato (a celebrar) ou contrato vigente (incluindo, mas não se limitando aos casos de eventual renovação) sobre as possíveis implicações decorrentes da saída do Reino Unido da União Europeia nos contratos de seguro celebrados antes da data de saída.

É ainda pedido que informem sobre as medidas de contingência relevantes já adotadas pelas empresas de seguros, bem como eventuais medidas planeadas e a adotar, e respetivo impacto nos contratos de seguro, ou, no caso de não serem adotadas medidas de contingência, essa circunstância e os respetivos motivos subjacentes.

Terá ainda de ser dada a informação necessária de forma a esclarecer a continuidade dos seus contratos.

A ASF entende igualmente relevante que as empresas de seguros disponibilizem aos seus canais de distribuição a informação que permita o cumprimento destes aspetos, que considera como “deveres de informação”.

EIOPA atenta ao impacto do Brexit

A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) emitiu, já no final do ano passado, um parecer onde recordava as autoridades de supervisão e seguradoras da necessidade de desenvolverem as ações para evitar o exercício não autorizado de atividade, bem como de assegurarem a continuidade do serviço relativamente aos contratos de seguro celebrados em regime de liberdade de estabelecimento ou de liberdade de prestação de serviços antes da data de saída do Reino Unido da UE, com vista a garantir o cumprimento desses contratos após essa data.

E neste parecer, identifica opções que, ao abrigo do enquadramento jurídico vigente, podem ser adotadas com a finalidade de assegurar a continuidade do serviço, incluindo a transferência de contratos de seguro para uma filial estabelecida, consoante os casos, no território do Reino Unido ou da EU; o estabelecimento de uma sucursal ao abrigo do regime de país terceiro ou a alteração de domicílio de uma empresa de seguros do Reino Unido que tenha a forma legal de sociedade europeia.

Já em junho último, a EIOPA voltou a pronunciar-se, desta feita, sobre a divulgação aos clientes de informação sobre o impacto da saída do Reino Unido da UE. A tónica recaiu então no dever, por parte das autoridades nacionais de supervisão, seguradoras e mediadores, de informarem o cliente acerca do possível impacto do Brexit nos contratos de seguro, sobre as relevantes medidas de contingência adotadas pelas empresas de seguros e, ainda, sobre a continuidade dos seus contratos.