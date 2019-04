Seja smart e diga sim à economia circular

Apesar de serem a grande novidade tecnológica de 2019, os smartphones dobráveis e o 5G são ainda uma realidade de médio/longo prazo. Neste momento, o consumidor procura as melhores relações custo-benefício do mercado.

Não podemos dizer que tenham havido diferenças tecnologicamente abismais entre os smartphones que são lançados hoje em dia e os que foram lançados há 3 ou 4 anos atrás. A experiência satisfatória que conseguimos ter hoje em dia com um telemóvel novo, acabado de sair para o mercado, é semelhante à experiência que temos com um telemóvel que tenha chegado ao mercado há mais tempo. Principalmente se um ecrã “infinito” ou ter uma lente da câmara em vez de três não nos fizer assim tanta diferença. E a grande vantagem está no bolso.

Um telemóvel novo custa hoje cerca de €1.000 enquanto que, um iPhone 6/7/8 recondicionado, por exemplo, pode custar desde apenas €200.

A Forall Phones, por exemplo, vende equipamentos recondicionados e é uma verdadeira história de sucesso dentro deste mercado. Entre 2017 e 2018 a empresa teve um crescimento de 1000% em vendas e mais de 20.000 smartphones vendidos. Para 2019, a tendência continua a ser o crescimento e a marca conta já com 10 lojas físicas (3 delas em Espanha) e 1 online. São já cerca de 100 os colaboradores desta empresa. E tudo isto se deve à existência de um nicho de mercado dentro do ciclo de vida dos produtos tecnológicos. Apesar de existirem aqueles que aderem às novas tecnologias, neste caso telemóveis, mal eles saem para o mercado (sendo aqueles a quem chamamos inovadores ou early adopters), a maioria apenas por aderir mais tarde, quando o produto já está devidamente maturado no mercado. E é aqui que entra a Forall Phones, permitindo a qualquer pessoa adquirir um equipamento verdadeiramente premium – falamos dos telemóveis topo de gama do mercado – a um preço acessível e justo.

Se compararmos o iPhone atualmente no mercado com o anterior, as diferenças não são, na verdade, assim tantas. Então, porquê pagar tanto quando podemos pagar menos e usufruir de uma tecnologia tão atual?

José Costa Rodrigues

Founder and CEO of Forall Phones

Este artigo foi produzido em colaboração com a Forall Phones.