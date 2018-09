‘Sell-off’ de fim de sessão leva Wall Street a fechar no ‘vermelho’ apesar da Fed

Ler mais

As bolsas norte-americanas fecharam esta quarta-feira em baixa após um sell-off de fim de sessão. O esperado aumento da taxa de juro de referência pela Reserva Federal norte-americana fez avançar ações e moeda, mas a tendência acabou por inverter.

O industrial Dow Jones perdeu 0,4% para 26.385,28 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 recuou 0,33% para 2.905,97 pontos e o tecnológico Nasdaq cedeu 0,21% para 7.990,37 pontos.

No mercado cambial, a divisa norte-americana apreciou-se 0,22% contra o euro para 1,1741 dólares e 0,12% contra a libra para 1,3168 dólares. Já face à par japonesa, o dólar depreciou-se 0,19% para 112,75 ienes. A yield das Treasuries a 10 anos recuaram 5 pontos base para 3,0462%.

A sessão ficou marcada pelo anúncio de que a Fed subiu a federal funds rate pela terceira vez este ano, concretizando as expetativas dos analistas. A instituição reviu em alta a projeção para a economia dos EUA e os investidores estão a apostar que o banco central se aproxima do fim de um ciclo de aperto na política monetária.

O aumento de 25 pontos base, anunciado esta quarta-feira após a reunião de dois dias de política monetária do banco central, leva os juros de referência para um intervalo entre 2% e 2,25%. Aponta ainda para um novo aumento da taxa no final do ano, mais três em 2019 e um outro em 2020.

“Confirmou que a economia continua a responder positivamente aos cortes de impostos e desregulamentação que foram implementados, e que a tendência continuará a ser taxas de juros mais altas, mas nada alarmante que possa abalar os mercados”, explicou Alan Lancz, presidente da Alan. B. Lancz & Associates, em declarações à agência Reuters.

A instituição liderar por Jerome Powell manteve as perspetivas de política monetária para os próximos anos praticamente inalteradas face ao crescimento económico estável e forte mercado de trabalho.

Aliás, a Fed está até mais otimista neste tema e reviu em alta a estimativa para o crescimento económico no país para os próximos dois anos. Antecipa uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,1%, enquanto para o próximo projeta 2,5%. No primeiro caso, a projeção representa uma revisão em alta de 0,3 pontos percentuais face à estimativa de junho (2,8%) e, no segundo, de 0,1 pontos face a junho (2,4%). Para 2020, a Fed manteve a projeção de um crescimento de 2%.

Ao nível do mercado de trabalho, a Fed reviu também em alta a projeção para 2018, estimando agora que a taxa de desemprego se fixe nos 3,7%, ou seja, mais 0,1 pontos percentuais que na anterior análise. Tanto para 2019 como para 2020, manteve a estimativa de uma taxa de desemprego nos 3,5%. Em relação à inflação subjacente, também não houve alterações e os membros do Federal Open Market Committee (FOMC) esperam que acelere 2% este ano e 2,1% tanto em 2019 como em 2020.

Mark McCormick, diretor de estratégia cambial para América do Norte na TD Securities sublinhou que “a Fed removeu a palavra ‘acomodatício’ da declaração”, referindo-se à expressão usada ao longo de vários anos de crise e até agora que indicava que a política monetária se iria manter expansionista.

“Para mim é um sinal dovish“, acrescentou McCormick, à Reuters. “Significa que a Fed está mais ou menos numa posição neutra e provavelmente está próxima de terminar com os aumentos das taxas, embora tenha sinalizado ainda mais alguns aumentos”.