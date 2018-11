Semicondutores levam Wall Street às perdas

Os mercados financeiros norte-americanos abriram a sessão desta sexta-feira, dia 16 de novembro, em terreno negativo. A bolsa de Nova Iorque está pressionada sobretudo pelo setor dos semicondutores.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones perdeu 0,54%, para os 25.153,17 pontos, e acompanhando estes números em baixa, o alargado S&P 500 recuou 0,56%, para os 2.714,93 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq caiu 1,13%, para os 7.178,00 pontos. Já o Russell 2000 desvalorizou 0,58%, para os 1.511,20 pontos.

Após apresentar resultados, depois do fecho do mercado norte-americano, a Nvidia arrancou a sessão de hoje a tombar 19%, para 163,91 dólares. A estimativa de receita ajustada para o terceiro trimestre da fabricante de microchips falharam. Ainda que o seu lucro líquido tenha subido para 1,23 mil milhões de dólares, a receita caiu cerca de 2%, para 2,7 mil milhões de dólares (quando os peritos de Wall Street previam 3,4 mil milhões de dólares).

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, admitiu que tem atualmente um inventário demasiado grande, o que está a prejudicar os resultados trimestrais. “Os nossos resultados de curto prazo refletem o stock excessivo de canais após o boom da criptomoedas, que será corrigido”, assegurou, aquando da divulgação do mais recente relatório e contas.

Já a ‘vizinha’ Applied Materials, também sediada em Santa Clara, na Califórnia, tombou 4,51%, para 33,34 dólares, no seguimento de ter apresentado orientações para o quarto trimestre fiscal mais fracos do que o esperado pelos analistas.

Quanto ao petróleo, continua a recuperar. A cotação do barril de Brent avança 2%, para 67,95 dólares, enquanto a cotação do crude WTI soma 1,75%, para 57,45 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a subida de 0,61% do euro face ao dólar (1,1397) e a valorização de 0,65% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2858).

Notícia atualizada