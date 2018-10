Será a fortuna de Trump fruto de fraudes fiscais? ‘The New York Times’ anuncia investigação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá acumulado parte da sua fortuna tendo por base estratagemas fiscais, como criar falsas sociedades, para ocultar dinheiro, de acordo com um artigo do “The New York Times” publicado na terça-feira.

Aquando das alegadas fraudes fiscais, o principal beneficiário terá sido o empresário da construção civil Fred Trump, pai de Donald Trump. Mas terá sido o atual presidente dos EUA o “arquitecto” de alguns esquemas de fuga aos impostos e ocultação de dinheiro na década de 1990, com o cooperação dos seus irmãos.

Segundo o jornal norte-americano, o departamento fiscal de Nova Iorque estará já a analisar os registos financeiros da família Trump. Foi o próprio porta-voz da instituição, James Gazzale, a admitir que o fisco nova-iorquino já estaria a “rever as alegações incluídas no artigo do The New York Times”.

Uma das formas encontradas pelos irmãos Trump para ocultar a fortuna do patriarca foi assentou na criação de empresas “fantasma”. Na investigação do “The New York Times” saão citados a existência de mais de cem mil documentos fiscais e judiciais, correspondentes a várias décadas, que indicam um valor acumulado de 413 milhões de dólares (356 milhões de euros, ao câmbio atual) escondidos. O valor corresponderá à herança que Donald Trump e os seus irmãos receberam, após a morte de Fred Trump, em 1999.

trumpTambém da Casa Branca já houve uma reacção. Ainda na terça-feira, a porta-voz da administração Trump, Sarah Sanders, disse que Donald Trump construiu o seu império a partir de um empréstimo de um milhão de dólares do seu pai.