Sergio Moro promete “aprimorar combate da corrupção e crime organizado” enquanto ministro da Justiça

O juiz brasileiro Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, garantiu esta terça-feira que vai continuar a luta contra a corrupção e crime organizado no país. Sergio Moro vai assumir o ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, uma decisão que diz “não foi fácil”, e sublinha que é urgente realizar “reformas para recuperar a economia e a integridade da administração pública”.

Num comunicado enviado aos magistrados federais, Sergio Moro pede aos seus colegas de profissão que “continuem com uma atuação independente, mesmo contra, se for o caso, o Ministério da Justiça”. “Da minha parte, sempre terei orgulho de ter participado da Justiça Federal e os magistrados terão sempre o meu respeito e admiração”, escreve o responsável pela Operação Lava Jato.

“Em Brasília, trabalharei para principalmente aprimorar o enfrentamento da corrupção e do crime organizado, com respeito à Constituição, às leis e aos direitos fundamentais”, garantiu Sergio Moro. O juiz diz que a decisão de aceitar o convite do presidente eleito para assumir o cargo de ministro da Justiça foi “muito difícil, mas ponderada”.

Até aqui, Sergio Moro tinha negado sempre a intenção de entrar na política. O responsável pelo processo Lava Jato vai assumir funções em janeiro daquele que será um “superministério”. À pasta da justiça vão juntar-se várias áreas do Governo, como a Controladoria-Geral da União e uma parte do Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf) e o ministério da Segurança.