Sérgio Ramos pode ser o próximo a deixar o Real Madrid

Sérgio Ramos poderá abandonar o Real Madrid no final da temporada. Este é pelo menos o pensamento do capitão espanhol face aos últimos acontecimentos em seu redor e que de acordo com o jornal “El Confidencial“, fazem o defesa-central acreditar que o clube pode prescindir dos seus serviços, quando a época terminar.

No passado fim-de-semana Sérgio Ramos foi assobiado no estádio Santiago Bernabéu no encontro com o Valladolid, que o Real Madrid venceu por 2-0 e nem o facto de ter marcado um dos golos de grande penalidade, evitou a contestação vinda da bancada, principalmente da claque oficial dos ‘merengues’.

Depois da saída de Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane, Sérgio Ramos ganhou ainda mais ‘poder’ no balneário, bem como junto do presidente Florentino Perez. No entanto, e segundo o jornal espanhol, a forma como lidera o balneário trouxe algum incómodo a elementos da estrutura diretiva e que isso poderá levar a ser um dos jogadores a ser integrados na ‘limpeza de balneário’ no final da época.

Contudo, outros elementos ligados a Florentino Perez asseguram que o presidente tem protegido Sérgio Ramos dos adeptos, inclusive colocando-o em algumas ocasiões como figura de destaque nas redes sociais ‘blancas’. O capitão do Real Madrid ‘desconfia’ destes movimentos, até porque o clube não tomou uma posição oficial face aos assobios que recebeu da bancada, relembrando que foi desta forma que começaram a ser dispensados jogadores como Raúl ou Fernando Morientes.

De acordo com a rádio “Cadena Ser” a claque oficial do Real Madrid terá decidido assobiar Sérgio Ramos de cada vez que a bola fosse parar aos seus pés, no jogo contra o Valladolid. Essa decisão terá sido tomada após a goleada por 5-1 frente ao Barcelona, na semana anterior.

A força que o capitão tem no balneário madrileno atinge também as escolhas de quem treina o clube. Sérgio Ramos terá sido uma das vozes mais críticas que levaram ao despedimento de Julen Lopetegui, manifestando-se também contra a possível vinda de Antonio Conte, algo que voltou a não cair a alguns dirigentes.

Apesar de parecer estar ao lado de Sérgio Ramos, a relação entre o jogador e Florentino Perez é segundo o “El Confidencial” bastante tensa, tendo atingido o maior conflito em 2015, aquando da renovação do contrato do defesa-central. Nessa altura, René Ramos, irmão e agente do jogador foi muito criticado pela imprensa espanhola mais próximo de Florentino Perez, situação que Sérgio Ramos nunca terá perdoado.

O jogador que chegou ao Real Madrid em 2005, tem contrato válido até 2021 e já manifestou em diversas ocasiões a sua vontade em terminar a sua carreira ao serviço dos ‘merengues’.