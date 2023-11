Para os liberais a melhor alternativa “é mesmo que os portugueses sejam chamados a pronunciar-se sobre uma nova solução política para o país”.

8 Novembro 2023, 17h16

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, revelou que a vontade do partido é que o Orçamento do Estado para 2024 não entre em vigor, isto depois de se ter reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“A nossa perspectiva era de que seria melhor que este Orçamento não entrasse em vigor”, frisou Rui Rocha aos jornalistas.

Para os liberais a melhor alternativa “é mesmo que os portugueses sejam chamados a pronunciar-se sobre uma nova solução política para o país. Isso é que determinante e eu queria dizer aos portugueses, mais uma vez, que há uma mensagem de esperança, mensagem de confiança”, sublinhou.

“António Costa chegou ao fim do seu trajeto político ontem, sobretudo e para além de tudo mais com soluções políticas completamente esgotadas. Na educação, na saúde, na habitação, nos transportes. A solução governativa do Partido Socialista estava em absoluta ruína em muitos estes sectores”, apontou Rui Rocha.

Para os liberais a demissão de António Costa “abre uma oportunidade de esperança, de confiança, de abrirmos um novo capítulo na democracia portuguesa, um capítulo virado para o crescimento. É essa solução que a Iniciativa Liberal quer apresentar aos portugueses”, disse.