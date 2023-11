Em entrevista, Hugo Cortada, Diretor de Desenvolvimento de Negócios na empresa espanhola Serimag, diz que Portugal, “é um mercado muito interessante para nós, não apenas devido à proximidade, mas também devido à experiência positiva que adquirimos ao longo dos anos trabalhando com o BPI. Portanto, para nós, em 2024, será uma prioridade total, com a intenção de abrir uma filial local para estar mais próxima dos nossos clientes”.

12 Novembro 2023, 21h42

A inteligência artificial (IA) está a emergir como o epicentro do panorama tecnológico global. A banca está a acelerar a sua transformação digital através da Inteligência Artificial e a revela uma procura cada vez mais elevada de serviços e produtos financeiros em plena era da transformação digital, daí a necessidade de incorporação de novas tecnologias, incluindo o processamento de documentos em massa. É aqui que entra a Serimag. Atualmente, a Serimag processa mais de um milhão de páginas por dia para os principais bancos em Espanha. Além disso, reconhece mais de 200 tipos de documentos e extrai mais de 400 campos, alcançando uma taxa média de automatização de projetos superior a 80%. Em Portugal trabalha com BPI desde 2018.

Em entrevista, Hugo Cortada, Diretor de Desenvolvimento de Negócios na empresa espanhola Serimag, diz que Portugal, “é um mercado muito interessante”, não apenas devido à proximidade, “mas também devido à experiência positiva que adquirimos ao longo dos anos trabalhando com o BPI”. Portanto, para a Serimag, “2024 será uma prioridade total, com a intenção de abrir uma filial local para estar mais próxima dos nossos clientes”.

“Vemos na IA um acelerador da produtividade e um gerador de empregos [na banca]”, disse ainda o responsável.

A banca está a pisar no acelerador na sua transformação digital através da Inteligência Artificial. Diz que muitos bancos, como o espanhol Santander, já estão a usar essa tecnologia há algum tempo. Qual é o papel da Serimag neste processo de integração da Inteligência Artificial na banca? O que faz a Serimag?

A banca espanhola é sem dúvida pioneira na utilização da IA para vários processos centrais do seu negócio, seja para oferecer produtos financeiros mais personalizados aos seus clientes, seja para otimizar os seus processos de gestão interna.

Especificamente, a Serimag tem acompanhado as principais entidades financeiras em Espanha na implementação de sistemas de automatização para processos com elevados volumes de documentos há mais de dez anos. Entre os seus clientes destacam-se o Banco Santander, o BBVA, o Banco de Sabadell, a CaixaBank e o ING.

A Serimag é líder em Espanha em Automatização Inteligente de Processos Documentais para o sector bancário e segurador através da Inteligência Artificial. Dispõe de tecnologia própria que coloca ao serviço dos seus clientes num modelo de pagamento por utilização.

De que forma os bancos estão a usar a IA nos seus processos internos?

Os clientes da Serimag utilizam o seu serviço para automatizar tarefas de classificação documental, extração de dados e realização de validações em processos com grandes volumes de documentos a serem processados. Um exemplo claro é o conjunto de processos de concessão de empréstimos em qualquer banco, seja empréstimos pessoais, hipotecários ou para um indivíduo autónomo ou empresa.

A Serimag é o fornecedor líder de automação documental baseada em Inteligência Artificial em Espanha. Também trabalha com bancos portugueses? Quais?

Trabalhamos há anos com o banco BPI, desde a sua aquisição pelo nosso cliente CaixaBank em 2018.

Qual a importância deste serviço para os bancos? Que tipo de documentos processam? Isto é, em que documentos é usada a IA?

Todos os tipos de documentos, estruturados e não estruturados, de todos os tipos de processos, desde processos de concessão de empréstimos, auditorias, impostos, transferências, integração de clientes, KYC…

A importância do serviço da Serimag reside na eficiência que a automação gera em termos de redução de custos, aceleração de processos e redução de erros. Reduz-se cerca de 50% dos custos de processamento de documentos em comparação com uma abordagem manual tradicional. Além disso, acelera-se o tempo de processamento de dias para minutos, mantendo sempre uma taxa de precisão superior a 99%.

Há redução de custos para os bancos? Melhora o serviço para os clientes dos bancos?

Para os clientes do banco, isso resulta numa melhor experiência do utilizador, pois é possível reduzir os tempos de muitos processos e receber feedback quase imediato sobre a documentação enviada para qualquer tipo de operação.

Os bancos utilizam a inteligência artificial para a grande gestão documental decorrente do aumento dos processos digitais, e a pergunta é: como é que isso afeta o emprego?

A história mostra-nos que a tecnologia é um acelerador da produtividade e um gerador de empregos, e vemos na IA um claro exemplo disso. Através dos nossos serviços, as equipas podem-se livrar de tarefas repetitivas de baixo valor agregado para se concentrarem nas mais importantes, ao mesmo tempo em que aumentam a produtividade, tornando-se mais competitivos, tanto eles quanto as suas empresas.

Cada funcionário é capaz de lidar com mais processos por dia e se concentrar nas partes do processo que são difíceis de automatizar e de maior valor. Isso também permite às empresas considerar novos processos que seriam impensáveis sob uma abordagem de processamento manual, tanto em termos de viabilidade quanto de custo. Um exemplo claro são as auditorias documentais, onde se procuram documentos em falta ou erros em milhões de processos. Tipicamente, a abordagem é realizar uma amostragem de, por exemplo, 5% e extrapolá-la para o restante do conjunto. Com um serviço como o da Serimag, é possível rever 100% de forma rápida, precisa e económica.

Sem dúvida, os novos avanços em IA também abrem grandes oportunidades não apenas para os jovens universitários, mas também para os funcionários experientes que desejam adotar essa nova tecnologia em seu dia a dia.

Segundo a vossa informação oficial, nos últimos 3 anos, a empresa duplicou o número de processos e o volume de documentos geridos. Até 2023, a empresa pretende abrir a sua tecnologia a outros sectores, como o jurídico e o da administração pública, e crescer fora de Espanha. A Serimag está a pensar em abrir uma sucursal em Portugal? Quando?

Sem dúvida, o crescente interesse na Inteligência Artificial está a despertar o apetite não apenas dos bancos, mas também de outras indústrias para aderir à tendência e desbloquear eficiências. No que diz respeito a Portugal, é um mercado muito interessante para nós, não apenas devido à proximidade, mas também devido à experiência positiva que adquirimos ao longo dos anos trabalhando com o BPI. Portanto, para nós, em 2024, será uma prioridade total, com a intenção de abrir uma filial local para estar mais próxima dos nossos clientes. Ao mesmo tempo, estamos em plena expansão na América Latina e ingressando em outras indústrias, como o sector de seguros, o jurídico, a administração pública e outros sectores.

Em resumo, os nossos serviços e capacidades não se limitam a um sector específico. Qualquer empresa com processos que envolvem grandes volumes de documentos pode utilizar os serviços da Serimag para obter economias de tempo e custos.

Trabalham só com bancos?

A banca é o nosso principal cliente, pois somos o parceiro de confiança das principais instituições financeiras do nosso país, mas também trabalhamos com companhias de seguros e escritórios de advocacia, entre outros. Empresas que necessitam de grandes processos documentais e que encontram na nossa solução uma alternativa tecnológica eficaz.