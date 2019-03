Serralves e Gulbenkian no mapa cultural do Bankinter

O Bankinter, que já se tornou este ano Fundador de Serralves, anunciou esta terça-feira que será mecenas da exposição “Cérebro, mais vasto que o céu”, organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian, por ocasião dos 150 anos do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian.

“Estes dois protocolos com duas instituições mundialmente reconhecidas e com um papel ímpar junto da sociedade portuguesa, surgem no seguimento de uma estratégia de proximidade do Bankinter, no apoio à cultura, à partilha de conhecimento, inovação e desenvolvimento tecnológico”, revela o banco em comunicado.

A exposição “Cérebro, mais vasto que o céu”, na Fundação Calouste Gulbenkian, designada pela fundação como “um marco na agenda cultural e científica em Portugal”, estará patente ao público na Galeria Principal do Edifício Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, até ao início de junho, com “múltiplos eventos científicos e artísticos que contarão com a presença de personalidades de referência internacional”, destaca a instituição bancária.

“O reforço do apoio do Bankinter à cultura, através dos dois protocolos formalizados este ano com a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação de Serralves, é mais uma forma de proximidade do banco e de apoio ao desenvolvimento da sociedade. Temos como missão, apoiar as famílias e as empresas e entendemos que o fomento da cultura e do conhecimento é parte integrante dessa missão”, realça Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal.