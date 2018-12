Serviço Regional de Saúde adquire 270 camas no valor de 449 mil euros

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) adquiriu 270 camas no valor de 449 mil euros, para substituir equipamento que já apresentava desgaste no Hospital Dr. Nélio Mendonça e no dos Marmeleiros.

A substituição destas camas iniciou-se esta semana e deve estar concluída no final desta semana. O SESARAM diz que algum deste equipamento vai ser recuperado e reutilizado com o intuito de dar resposta a outras necessidades.

Para além das camas foram adquiridos, que vêm substituir camas que já apresentam desgaste, diz o SESARAM, foram adquiridos outros materiais entre os quais, colchões, cadeirões, macas, tendo o valor total deste equipamento chegado aos 630 mil euros.