Serviços da NOS repostos na totalidade

Já estão repostos na totalidade os serviços da NOS, depois de falhas na rede que deixaram milhares de clientes sem comunicações desde as 16 horas deste domingo.

Segundo um comunicado da empresa, “desde as 22h30 que os serviços se encontram totalmente repostos”. “As equipas da NOS trabalharam ininterruptamente com os seus parceiros, para recuperar com a rapidez possível todas as funcionalidades de modo a minimizar o impacto nos seus clientes”, explica a NOS.

A operadora admite que “registou, a meio da tarde deste domingo, dia 24 de março, uma falha na sua rede com impacto em alguns dos seus serviços, nomeadamente intermitência de serviços voz e dados”. “A falha de rede fez-se sentir em algumas zonas do país, em particular no Porto e Lisboa”, sublinha.

Após este “grave incidente”, a NOS “levará a cabo uma averiguação, no sentido de aferir as causas que estiveram na sua origem”, garante a operadora, que “lamenta o transtorno que esta situação possa ter causado aos clientes afetados”.