Serviços de climatização Newrent: qualidade do ar e zero preocupações

A primeira impressão ao entrar na NUCASE é, realmente, a qualidade do ar que se respira. Leve e limpo. O CEO, António Nunes, tem essa prioridade e responsabilidade claras olhando ao conforto dos 150 trabalhadores. Desistiu de um sistema de climatização que se revelou desde o início problemático e pouco eficiente e deixou o ambiente a cargo da Newrent, empresa certificada na área. Após a instalação dos novos equipamentos, notou logo a diferença e livrou-se de preocupações.

Pode parecer misterioso, mas algo que não se vê, como o ar, é de extrema importância para quem o respira e sente.

O corpo humano reage às temperaturas externas alterando a circulação sanguínea, fazendo desta forma subir ou descer a temperatura corporal.

Além do desconforto térmico, os níveis de humidade do ar, a presença de partículas perigosas ou outros compostos, podem provocar problemas de saúde para além de influenciarem negativamente a produtividade dos colaboradores em ambiente de trabalho, não restando por isso dúvidas sobre a importância de um sistema de climatização adequado a cada espaço.

