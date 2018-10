SESARAM garante que não existem constrangimentos nas análises clínicas

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) diz que as colheitas para análises clínicas não estão em risco, tanto no Centro de Saúde do Bom Jesus como no Serviço de Patologia Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, contrariando a denúncia efectuada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica de constrangimentos nestes serviços.

As colheitas clarifica o SESARAM são feitas com “atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficiência e humanidade” tendo em conta os recursos humanos e financeiros disponíveis.

“Desde o dia 1 de agosto de 2018, as colheitas de sangue no concelho do Funchal, realizadas nestes dois estabelecimentos, passaram a estar sujeitas a marcação prévia, estando limitadas a 200 agendamentos diários (100 marcações em cada estabelecimento)”, diz o serviço de saúde.

Esta alteração visa, diz o SESARAM, “melhorar o serviço” e fazer uma melhor gestão dos recursos, evitando dias em que se regista uma maior afluência e outros em que exista uma menor procura.

“Importa salientar que ninguém fica desprotegido, ao realizar os agendamentos, todas as situações urgentes são asseguradas, os utentes são atendidos na hora marcada e a qualidade do serviço fica salvaguardada, sem sobrecarregar os técnicos”, diz o SESARAM.