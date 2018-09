SESARAM prevê gastar 540 mil euros em serviços de transporte aéreo e marítimo

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) tem previsto gastar 540 mil euros em prestação de serviços de transporte aéreo e marítimo, de acordo com uma portaria publicada esta quarta-feira em jornal oficial.

A portaria refere que a prestação destes serviços é válida por um ano, mas que existe a possibilidade de existir uma renovação, por período idêntico, até a um limite de três anos.

O executivo autorizou a distribuição dos encargos relativos atribuindo uma verba de 180 mil euros entre 2019 e 2021, diz a mesma portaria.

A vice-presidência e a Secretaria Regional da Saúde aprovaram também os encargos, no valor de 523 mil euros, em 2019, para a prestação de serviços, no âmbito do programa de diálise peritoneal, e ainda 612 mil euros para a aquisição de roupas confeccionadas para o SESARAM, diz o jornal oficial.