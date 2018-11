Sessenta mil estudantes universitários sem bolsa devido a erro informático

Sessenta mil estudantes do ensino superior continuam sem saber se têm direito a bolsa de estudo neste ano letivo, isto porque um erro informático atrasou a análise de candidaturas no processo dos apoios sociais a alunos de agregados familiares com rendimentos mais baixos, noticia o jornal “Público” esta terça-feira.

Uma alteração nas regras de atribuição de apoios sociais, antes do início do ano letivo, levou a alterações na plataforma informática utilizada pelos Serviços de Acção Social (SAS) das universidades e institutos politécnicos. “Houve um problema que fez com que tivéssemos tido mais dificuldade em começar a ver os processos” explicou a administradora dos SAS da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Elsa Justino, citada pelo jornal.

A menos de um mês de terminarem as aulas do primeiro semestre do ano letivo 2018/2019, apenas 26.994 alunos tiveram a garantia de que vão receber bolsa de Ação Social, menos 30% que o número registado em igual período do ano letivo passado.

Acresce ainda que dos quase 27 mil alunos que já receberam a confirmação do apoio do Estado, mais de 80% (22 mil estudantes, aproximadamente) só receberam os primeiros pagamentos até ao final de outubro. Escreve o matutino, que, assim, há menos 11 mil bolsas aprovadas em comparação com os números do ano letivo 2017/2018.

A UTAD, tal como o Instituto Politécnico de Beja e a Universidade da Madeira, são os únicos estabelecimentos de ensino superior onde o processo de análise às candidaturas já vai numa fase mais adiantada. Até ao final de setembro, a grande maioria das universidades e politécnicos ainda não tinha começado a fase de análise à candidatura de financiamento aos estudantes.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) refere que está ainda “no período normal de análise de processos”. Dados da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) relativos a novembro deste ano, segundo o “Público”, indicam que mais de 18 mil alunos têm a sua candidatura com a análise parada por falta de dados – mais dois mil do que no mesmo período de 2017/2018.