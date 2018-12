Sete comissários europeus de visita a Lisboa nos próximos dias

Sete membros da Comissão Europeia visitam Portugal durante os próximos dias. Os programas das visitas incluem participações em diversos eventos organizados em parceria com o Governo português, segundo avança fonte oficial da Comissão. Alguns comissários participam também no Congresso do Partido Socialista Europeu.

Frans Timmermans, (Legislar Melhor, Relações Interinstitucionais, Estado de Direito e Carta dos Direitos Fundamentais; Federica Mogherini, (Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança); Maros Sefcovic, (União da Energia); Karmenu Vella, (Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas); Vytenis Andriukaitis, (Saúde e Segurança Alimentar); Pierre Moscovici, (Assuntos Económico e Financeiros, Fiscalidade e União Aduaneira); e Corina Cretu, (Política Regional), são os sete que estarão em Portugal.

O comissário Moscovici participa no Encontro-Diálogo com os Cidadãos com o primeiro-ministro António Costa – onde vão debater o tema ‘Que futuro para a Europa?’, enquanto Corina Cretu participa numa audição na Assembleia da República sobre os fundos de coesão.

No dia seguinte, 7 de dezembro, a comissária estará também na aprovação da reprogramação do Portugal 2020, onde estarão também António Costa, o ministro do planeamento, Pedro Marques, e o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, com quem Cretu manterá reuniões bilaterais.

Os restantes membros da comissão estarão em Portugal a propósito da realização de mais um congresso do Partido Socialista Europeu, o 11º, sexta e sábado – que já reuniu por diversas vezes no nosso país. No congresso estará também Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista britânico.

Segundo a organização, espera-se que outros dirigentes de destaque venham a Lisboa, entre os quais Pedro Sanchez (Espanha), Peter Pellegrin (Eslováquia) e Sergei Stanishev (presidente do PSE). Recorde-se que Frans Timmermans é também candidato comum à presidência da Comissão Europeia, no caso de os socialistas saírem vencedores das eleições europeias que se realizarão em maio do próximo ano.