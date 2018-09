Setor do Vinho do Porto precisa de um Simplex urgente

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) encomendou à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) um estudo sobre o futuro do Vinho do Porto – que irá ser apresentado esta sexta-feira ao ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos – que aponta para a necessidade de uma reconversão da regulação e de alguns pressupostos do negócio. O setor precisa fundamentalmente de uma espécie de Simplex que o torne mais competitivo e ao mesmo tempo mais flexível na resposta às solicitações cada vez mais ‘em cima da hora’ dos mercados.

Esta é uma das principais conclusões do estudo do IVDP, que contou com o acompanhamento e avaliação do antigo ministro da Economia Daniel Bessa. Do documento resultaram uma série de recomendações que serão encaminhadas para Capoulas Santos. E que, para além da questão do Simplex, apontam para a necessidade da implementação de um sistema Inteligente de mercado para uso das empesas e das organizações ligadas à promoção dos vinhos do setor; o reforço da promoção coletiva em mercados reconhecidamente prioritários, como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá; e a melhoria da comunicação on-line aos consumidores e mercados, através da articulação do site institucional para os vinhos da região (produtores, institucionais, agentes económicos, turismo e outras atividades paralelas.

No total são dez o itens que o IVDP considera fundamentais para relançar os vinhos. Para além dos temas já referidos, o documento da UTAD destaca ainda a necessidade de a necessidade de redução da quantidade do stock mínimo para o exercício da atividade comercial do vinho do Porto, como forma de promover a diversificação da oferta de vinhos por parte de novas empresas, potencialmente jovens, inovadoras e vocacionadas para segmentos elevados do mercado.