Setor privado da água já investiu mais de 1.200 milhões de euros

Entre investimentos realizados e retribuições pagas aos concedentes, o contributo do setor privado da água já superou os 1.200 milhões de euros. Esta é uma das principais conclusões a retirar do estudo da autoria da consultora Deloitte.

A população que já se encontra abrangida por abastecimento de água deste setor atinge os 20%, o equivalente a cerca de dois milhões de habitantes, enquanto os serviços de saneamento de águas residuais abrangem 17% da população portuguesa. O setor privado apresenta mais de 1.250 postos de trabalho afetos ao serviço de abastecimento de água e cerca de 650 postos de trabalho para o serviço de saneamento de águas residuais.

O estudo teve como principal foco as 33 concessões privadas que existem atualmente desde o momento em que nasceram, à gestão contratual e até ao seu desempenho.

Bruno Marques, associate partner da Deloitte, referiu em declarações ao Jornal Económico, que do “ponto de vista do desempenho geral algumas concessões estão já acima dos objetivos estabelecidos para o setor”, enquanto que “ao nível processual há muitas coisas que estão relativamente bem estruturadas”.

Questionado sobre a possibilidade de poderem haver mais concessões privadas e uma melhor relação com o setor público, o responsável da consultora destaca que “o facto da gestão privada ser maior ou menor depende de um conjunto de opções, de quem tem essa responsabilidade, designadamente os municípios”.

Contudo, Bruno Marques explica que “o que se verifica não só em Portugal, como em outros países é que a gestão privada pode trazer algumas coisas relevantes para o setor, porque tem, quer por via dos grupos internacionais que atuam no setor, quer por via de uma escala maior quando comparada com as municipais, de poder trazer melhores práticas e uma capacidade de gestão e desempenho melhores”.

Na conferência “Desafios de eficiência e regulação no setor da água”, que teve lugar em Lisboa no dia 17 de junho, estiveram presentes representantes do setor da água de Espanha, que deram o seu ponto de vista e forma de trabalhar este mercado no país vizinho.

Questionado sobre quais as práticas que Portugal poderia adotar de Espanha, Bruno Marques, sublinha que “quando estamos a falar de entidades que fazem parte de grupos internacionais e têm acesso à partilha de boas práticas isso é bom para todos e funciona nos dois sentidos”.

O responsável da consultora Deloitte acrescenta ainda que “muitas vezes focamo-nos muito na possibilidade de que temos de trazer boas práticas para Portugal, mas em muitas situações há boas práticas em Portugal que também são válidas para fora. Obviamente que quem tem essa capacidade de atuação tem outra capacidade de inovar e trazer coisas diferentes”.

Com base nesta troca de partilhas o estudo da Deloitte apresenta os modelos seguidos em Espanha e França, onde a titularidade dos ativos é pública, com controlo dos municípios, à semelhança do que acontece em Portugal e a atividade concessionada a privados é por um período limitado, no seguimento de um processo concursal.

Já no que diz respeito ao modelo adotado por Inglaterra e País de Gales, a titularidade dos ativos é dos privados (full privatization), existindo um regulador que tem um papel interventivo no estabelecimento de incentivos, níveis de serviço e definição de tarifas, promovendo o equilíbrio entre a sustentabilidade financeira do operador e a proteção dos consumidores.

Com base nestes modelos a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente (AEPSA), através do seu presidente, Eduardo Marques acredita que o modelo regulatório por contrato é, sem dúvida, o único modelo regulatório que se pode aplicar em Portugal às entidades gestoras concessionadas, pois é o único que viabiliza novos contratos de concessão, atribuídos por concursos públicos, dado que o principal ato regulatório é feito através do concurso público.

A Deloitte apresenta também cinco pontos que devem ser vistos como oportunidades de melhoria: Atribuição de risco, no qual deve existir uma clarificação e atribuição dos riscos inerentes à gestão concessionada entre concedente, concessionário e utilizador, devendo ser prosseguida a tendência de transferir o risco para o concessionário, nomeadamente o risco da procura.

Promoção da qualidade de serviço, com a incorporação de incentivos e penalidades para desvios de indicadores de qualidade de serviço.

Uma partilha de benefícios benefícios entre a concessionária e o concedente, com uma revisão das cláusulas de partilha de benefícios de modo a facilitar a sua ativação por parte da entidade concedente e definir períodos standard obrigatórios (por exemplo 5 anos) para análise das condições contratuais e analisar eventuais eventos previstos contratualmente que justifiquem reequilíbrios económicos e financeiros do contrato.

Mais transparência no investimento, com um reforço dos mecanismos de controlo das alterações aos planos de investimentos após a atribuição da concessão, de modo a garantir a manutenção da competitividade e subsequentemente da tarifa aplicada, como por exemplo, a submissão a concurso público as obras correspondentes a alterações de investimento acima de um determinado montante.

Por fim, a estandardização do processo, de forma a fixar períodos de revisão contratual e assim uniformizar o processo concursal e estabelecimento de um contrato tipo a utilizar nas concessões.