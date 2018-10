Siemens disponibiliza tecnologia para cruzeiros mais ‘verdes’ em Portugal

O grupo alemão Siemens criou a tecnologia ‘Siharbor ‘ para tornar a indústria mundial de cruzeiros mais ‘verde’ e agora vai passar a disponibilizá-la nos portos nacionais.

A tecnologia ‘Siharbor’ fornece energia aos navios a partir de terra e diminui poluição ambiental e sonora das cidades, sendo adequado para portos e terminais de cruzeiros e ‘ferries’.

Segundo um comunicado da Siemens, este sistema “já funciona na Alemanha e em Espanha e passa a estar disponível para os portos e terminais portugueses”.

“A Siemens acaba de apresentar em Lisboa – no âmbito da Regata Portugal, um dos maiores circuitos de vela do mundo – o Siharbor, um sistema de fornecimento de energia a partir de terra para portos e terminais de cruzeiros, que fornece energia elétrica aos navios enquanto estão atracados”, acrescente o referido comunicado.

De acordo com esse documento, “com o ‘Siharbor’, os navios podem desligar os seus geradores a ‘diesel’ ou gás natural, diminuindo significativamente as emissões poluentes do ar, tais como óxidos de nitrogénio e de enxofre, poeiras finas e dióxidos de carbono”.

“Com os geradores desligados, diminui também a poluição sonora e as vibrações, beneficiando todo o meio circundante”, destaca a Siemens, adiantando que “este sistema representa ainda um novo modelo de negócio para os portos e terminais de cruzeiro, uma vez que passam a ter a capacidade para fornecer energia aos navios”.

“A crescente consciência ambiental e os perigos da poluição do ar para as populações urbanas colocam a questão das emissões dos navios atracados em portos citadinos na ordem do dia. Com o ‘Siharbor’, a Siemens apresenta soluções de abastecimento de energia eléctrica limpa ‘shore to ship’, como as implementadas em vários portos europeus, podendo ser uma solução adequada também para o terminal de cruzeiros de Lisboa”, afirmou, a este propósito, Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal.

A Siemens já instalou o Siharbor na Alemanha, no porto de Cuxhaven, que fica no norte do país, e também no terminal de cruzeiros de Hamburgo.

Em Espanha, o sistema está a ser instalado na doca de ‘ferry’ que faz a ligação entre La Palma, La Gomera e Tenerife, cujos ‘ferries’ têm capacidade para transportar mais de mil pessoas e veículos de grandes dimensões, como camiões.

Está também em funcionamento um projeto-piloto deste sistema no porto de Barcelona, desde o Verão de 2018.

A Siemens sublinha que o ‘Siharbor’ “permite fazer uma ligação rápida, simples e flexível aos navios através de um sistema de gestão dos cabos de alimentação, a partir de terra”.

“O sistema satisfaz os diferentes requisitos de energia dos operadores dos portos, dos proprietários dos navios, dos estaleiros navais e das empresas de serviços energéticos. Pode ser instalado em qualquer porto e adaptado a qualquer topologia de atracadouro e necessidades energéticas. Também pode alimentar qualquer tipo de navio, tais como cruzeiros, navios de contentores ou ‘ferries'”, conclui o referido comunicado da Siemens.