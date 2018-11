Sim, existe dia e hora ideais para poupar mais de 50% na próxima viagem

Os portugueses podem poupar até 56% em média, se reservarem voos com 73 dias de antecedência para destinos europeus, e uma média de 24%, se marcarem voos para destinos no resto do mundo com 57 dias de antecedência, revela o 5.º Estudo Anual de Voos, promovido pela momondo, motor de busca de viagens, hotéis e carros de aluguer.

Este estudo vem permitir aos utilizadores ter acesso a insights personalizados que lhes dizem quando marcar voos e viajar para os seus destinos preferidos, e particularmente, aos portugueses a momondo vem agora sugerir que reservem voos com uma média de dois meses de antecedência, seja para destinos europeus ou para o resto do mundo.

Ao reservar voos para destinos dentro ou fora da Europa, os portugueses não devem esperar até ao último minuto: os voos mais baratos estão disponíveis cerca de dois meses antes da data da partida. Esta sugestão pode levar a uma poupança média de até 56%, para reservas feitas 73 dias antes da viagem, quando o preço de uma viagem de ida e volta ronda os 117 euros, em vez de esperar até ao dia da viagem, quando os preços sobem para uma média de 267 euros.

Os viajantes que procuram destinos fora da Europa devem esperar um pouco mais: os voos mais baratos encontram-se cerca de 57 dias antes da viagem (552 euros), uma média de menos 24% comparado com a altura mais cara para comprar, 2 dias antes da partida (724 euros).

Reservar o voo na altura certa não é a única forma de poupar. O estudo da momondo avança que o dia da semana certo para viajar também pode ajudar. Por exemplo, voos de Portugal para destinos europeus tendem a ser mais baratos à sexta-feira, custando em média menos 27% (122 euros) do que voos a sair ao domingo, o dia mais caro (166 euros).

Para destinos mais longínquos, os portugueses podem poupar até 7% se viajarem numa quinta-feira (574 euros) em vez de no fim de semana (sábado), altura em que os voos custam uma média de 620 euros.

Melhor altura do dia para viajar é à noite: os portugueses podem poupar até 7% se reservarem voos nesta altura. A altura do dia em que se viaja também pode ser determinante no preço do bilhete, podendo os portugueses economizar se aproveitarem para viajar à noite. Viajar para destinos europeus entre as 18h e as 4h da manhã pode resultar em voos até 7% mais baratos em comparação com voos a sair ao meio-dia (12h-14h), quando uma viagem de ida e volta custa uma média de 142 euros.

Para destinos no resto do mundo, os portugueses já não precisam de ficar acordados até tarde: é mais barato viajar entre as 14h e as 18h (com o preço médio de um bilhete a 576 euros), enquanto o cenário mais caro é uma partida ao meio-dia (622 euros), uma diferença de 7%.