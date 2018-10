Simulador de IRS: Saiba quanto vai pagar de imposto em 2019

No próximo ano mantêm-se inalterados os escalões e as taxas de IRS. Sem a atualização ao nível da inflação prevista (1,3%), limites superiores dos sete escalões de rendimento, os contribuintes com aumentos salariais arriscam a subir de escalão e a pagar mais imposto. O impacto será maior para contribuintes com rendimentos próximos da fronteira dos escalões, porque poderá subires-lhes o escalão, arriscando pagar mais IRS o que vai receber de aumento. Nos restantes casos, sem mexidas nos escalões, taxas e deduções à coleta, em 2019, as famílias pagarão exatamente os mesmo IRS que este ano. Simule aqui o seu caso com o simulador da consultora EY [ficheiro Excel – download disponível só em desktop].

Simulador de salário líquido mensal para 2019