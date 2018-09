Sindicato da Madeira teme criação de mega agrupamentos na Educação

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) teme que o Governo Regional esteja a preparar caminho para a criação de mega agrupamentos na Educação. Este cenário a se confirmar vai ter o voto contra da estrutura sindical.

Numa conferência que serviu para fazer o balanço do começo do ano escolar, Francisco Oliveira, dirigente do SPM, afirmou que muitos diretores de escolas referem que “possuem turmas grandes que poderiam ser divididas”, um cenário que acabou por não se realizar.

Francisco Oliveira denuncia a pressão, por parte da tutela da Educação, na Madeira, no sentido de preparar a criação de quatro mega agrupamentos, dois no Funchal, um na zona oeste e outro na zona este.

Para o dirigente sindical esta “seria uma regressão” de décadas e lembrou que um responsável nacional já tinha afirmado que foi “um grande erro” a criação desses mega agrupamentos.

Outras das preocupações demonstradas por Francisco Oliveira esteve relacionada com a colocação de professores, que diz ser tardia, e alertou que foram contratados menos 60 docentes, e que a Madeira tem menos cerca de 140 professores. O sindicalista fala ainda de uma criação de uma reserva concelhia que não está prevista na lei.