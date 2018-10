Sindicato de pessoal de voo denuncia Ryanair por falta de condições aos tripulantes

O SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil denunciou há minutos a companhia aérea irlandesa Ryanair por falta de condições disponibilizadas a diversos tripulantes

Aludindo a uma foto foi publicada numa rede social e se tornou viral, o SNPVAC avança que na noite de sábado passado, dia 13 de Outubro, quatro voos da Ryanair com destino ao Porto foram desviados devido à tempestade tropical ‘Leslie’, que provocou o encerramento do aeroporto Francisco Sá Carneiro durante algumas horas.

“O local escolhido pela Ryanair para estas quatro aeronaves aterrarem foi o aeroporto de Málaga. Ao chegarem ao aeroporto de Málaga, os 24 tripulantes (oito pilotos e 16 tripulantes de cabine), após desembarcarem os passageiros para o terminal, foram colocados numa sala, sem as mínimas condições de descanso, onde as tripulações com base naquele aeroporto efectuam os seus ‘briefings’ e onde a Ryanair tem o seu escritório”, esclarece o referido comunicado.

O documento acusa que “os 24 tripulantes ficaram desde a 1h30 até às 6h00 (hora local) sem acesso a comida, bebidas e até sem lugar para todos se poderem sentar, pois apenas existiam oito cadeiras para os referidos 24 tripulantes”.

“Não tiveram pois outra alternativa, tal como se observa na foto, senão descansarem no chão da referida sala”, conclui o SNPVAC.

O mesmo documento acrescenta que, “por volta das 6h00, os 24 tripulantes foram colocados no ‘lounge’ do aeroporto, onde permaneceram durante um período de tempo superior a quatro horas, continuando sem acesso a comida e bebidas”.

“Relembramos que, nestas situações, é responsabilidade legal da companhia aérea fornecer alojamento adequado, nomeadamente um quarto de hotel, para que as tripulações possam efectuar o seu descanso obrigatório por leis nacionais e europeias, para que reúnam as condições necessárias para operar o voo seguinte em segurança”, destaca o SNPVAC.

O sindicato adianta que, “às 13h35, hora local, a Ryanair decidiu efectuar um voo não comercial (sem passageiros a bordo mas com os 24 tripulantes) com destino ao Porto, onde aterrou às 13h40 (hora de Portugal), mais de 24 horas ininterruptas e sem qualquer tipo de descanso adequado, depois da apresentação inicial das tripulações no aeroporto”.

“É lamentável e inadmissível que, em pleno século XXI, possamos assistir a este tipo de situações, onde ainda constatamos que a Ryanair opera sem qualquer tipo de respeito pelos seus funcionários e pelos seus passageiros que também foram deixados à sua sorte no referido aeroporto, num setor, fortemente regulado por autoridades nacionais e europeias”, critica o SNPVAC.

Desta forma, o SNPVAC “irá efetuar uma denúncia formal a todas as autoridades da Aviação Civil envolvidas e esperamos uma intervenção urgente e robusta para que situações desta natureza não voltem a acontecer”.

“Este evento é também demonstrativo das razões que levaram os tripulantes da empresa à luta sindical por toda a Europa e, se duvidas ainda houvessem, julgamos que estas se dissiparam e que está à vista de todos a forma como a Ryanair trata os seus clientes e trabalhadores”, conclui o referido comunicado do SNPVAC.