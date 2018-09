Sindicato Democrático dos Professores diz não ter havido transparência nos concursos de docentes

O Sindicato Democráticos dos Professores (SDP) afirma que o argumento da tutela regional da Educação de que os quadros de zonas iriam trazer mais transparência nos concursos dos docentes acabou por não se verificar. A estrutura sindical diz que acabou por se passar exactamente o contrário.

Esta foi uma das ideias transmitidas pelo SDP durante uma reunião mantida com o CDS-PP Madeira. Outra situação que preocupa os dirigentes do sindicato está relacionada com o calendário do pré-escolar.

A estrutura sindical diz que existe um entendimento, de há um ano, com a Secretaria Regional de que os educadores de infância beneficiem de um horário igual aos professores do 1.º, 2.º e 3.º e Ciclos.