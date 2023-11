O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) disse hoje que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem sancionado a Caixa Geral de Depósitos por esta não pagar horas extraordinárias a trabalhadores.

8 Novembro 2023, 21h30

Em comunicado, o STEC afirmou que a “CGD viola a lei e não paga o trabalho suplementar” e que são milhares as horas extraordinárias não pagas anualmente.

Segundo o sindicato, a saída de milhares de funcionários do banco público nos últimos anos tem reflexo na “deterioração do serviço prestado aos clientes e no incomensurável aumento do volume de trabalho” com muitos a ficarem para lá da sua hora diariamente (mesmo não tendo subsídio de isenção de horário).

Contudo, diz, a CGD recusa-se a pagar muitas horas extraordinárias a esses trabalhadores.

Em declarações à Lusa, o presidente do STEC, Pedro Messias, explicou que o sindicato fez denúncias à ACT sobre este tema relacionadas com situações de que teve conhecimento em várias agências (casos de Funchal, Ponta Delgada, Valença, Famalicão, Guimarães, Portimão, Braga, Leiria, Santarém, Torres Novas e Fonte Nova – Lisboa) e que esta levou a cabo inspeções, na sequência das quais aplicou sanções financeiras ao banco.

“A ACT fez as suas investigações e aplicou multas à CGD. A CGD assumiu as situações [de trabalho suplementar não pago] ao fazer o pagamento das coimas”, disse.

Para o sindicato, a “CGD, uma empresa que no presente ano se prepara para apresentar um lucro recorde de 1.000 milhões de euros, explora literalmente os seus trabalhadores e viola continuamente o Código do Trabalho”.

O STEC disse ainda que o banco pôs nas agências relógios de ponto que assumem por defeito sempre a mesma hora de entrada e saída dos empregados, “não traduzindo a verdade dos tempos de trabalho nem salvaguardando o trabalhador em caso de acidente” e que estes são pressionados pelas chefias a não registarem as reais horas de saída.

A Lusa contactou a CGD acerca deste assunto e o banco não respondeu.

A CGD apresenta os resultados dos primeiros nove meses do ano esta sexta-feira, dia 10.

No primeiro semestre, teve lucro de 607,9 milhões de euros, contra 485,7 milhões de euros até junho de 2022.