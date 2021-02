Sindicato do Pessoal de Voo chega a base de acordo na TAP

“Após mais de 10 horas de reunião ficaram estabelecidas as bases para a concretização de um documento que depois de finalizado será levado à aprovação dos associados”, informou ao Jornal Económico o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), liderado por Henrique Louro Martins. O JE sabe que na tarde de este sábado, 6 de fevereiro, o SNPVAC volta a reunir com a administração da TAP.

Quando o documento for aceite pelos tripulantes de cabine associados do SNPVAC, este será o nono sindicato, entre os 14 que representam os trabalhadores do Grupo TAP, a aceitar os acordos de emergência na companhia área portuguesa cujo capital é maioritariamente detido pelo Estado.

Para já, embora ainda faltem celebrar acordos com algumas estruturas sindicais, do lado dos sindicatos haverá uma vitória no sentido de terem conseguido elevar a fasquia a partir da qual serão aplicadas reduções salariais para cerca de 1.330 euros mensais e de terem proposto um universo de elegíveis para reformas antecipadas que rondará a cinco centenas de trabalhadores, mas ainda aguardam todos que seja feita a contabilidade entre ganhos, perdas e cedências no processo de negociações entre os sindicatos e a administração da TAP.

Entre os 14 sindicatos que representam os trabalhadores do Grupo TAP, sete estruturas sindicais que integram a plataforma dos trabalhadores de terra lutaram por aumentar o patamar a partir do qual são aplicados cortes de vencimentos, fixando esta fasquia nos dois salários mínimos – 1.330 euros mensais – quando anteriormente estava colocada nos 900 euros. Só a partir de dois salários mínimos serão processadas reduções salariais de 25%.

Todas as negociações para um acordo de emergência na TAP foram prolongadas além do prazo inicial estabelecido – porque era suposto que a administração da TAP tivesse concluído o processo de negociações sindicais a 31 de janeiro, mas os acordos só começaram a surgir quinta-feira, 4 de fevereiro.

O primeiro sindicato a acordar as regras de “emergência” foi o dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), liderado por Alfredo Mendonça, embora as novas medidas ainda tenham de ser votadas pelos pilotos associados do SPAC.

Seguiram-se sete sindicatos do pessoal de terra, designadamente, dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA), dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC), dos Engenheiros (SNEET) e com o Sindicato dos Economistas, que aceitaram o acordo de emergência esta sexta-feira, 5 de fevereiro.

O impasse nas negociações parece ter beneficiado da participação pontual do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que terá libertado mais informações sobre a TAP nas poucas reuniões em que participou, do que toda a informação disponibilizada aos sindicalistas pelo Chairman da TAP, Miguel Frasquilho.

O denominador comum de todas as reuniões tem sido o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes, que “parece que passa os dias inteiros na TAP, de manhã à noite”, comentou ao JE uma fonte sindical.