Sindicato dos Médicos defende não realização de consultas em caso de falhas informáticas

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) sugere que atuação dos médicos perante falha do sistema informático deve passar pela não realização de consultas médicas. Sindicato alerta que profissionais não conseguem consultar registos médicos anteriores o que intensifica situações de erros médicos e que lei determina que informação clínica é registada exclusivamente em suporte electrónico, pelo que médicos não deverão realizar consultas O apelo do SIM surge depois de recentemente o Ministério da Saúde ter admitido que falhas têm ocorrido essencialmente na prescrição de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, resultante do crescimento exponencial do projeto dos Exames Sem Papel.

“A falha do sistema informático, impossibilitando nomeadamente a consulta dos registos médicos anteriores, diagnósticos e medicação habitual dos utentes, constitui uma intolerável intensificação do risco profissional, potenciando a ocorrência, por ação ou por omissão, de situações de erro médico”, defende o SIM no seu site, considerando que “não deverão assim os médicos realizar consultas perante falha do sistema informático”.

O SIM explica aqui que perante falha informática que, apesar de permitir a consulta do processo, o médico fica impossibilitado do registo informático, colocando em causa o cumprimento do Despacho n.º 2784/2013, que determina que a informação clínica é registada, exclusivamente, em suporte eletrónico.

“Não estando previsto, como nunca está, no horário de trabalho dos médicos períodos para registos subsequentes a falhas informáticas, não deverão os médicos realizar consultas com registo em papel e posterior registo no processo electrónico”, conclui o SIM, considerando que também neste tipo de falhas não deverão os médicos realizar consultas.

Os profissionais do sector têm alertado para o mau funcionamento das aplicações informáticas, que tem sido reincidente e longe de se resolver, prejudicando o trabalho dos profissionais de saúde que consomem desnecessariamente o tempo médico que acabam por desviar-se das suas tarefas prioritárias.

Os médicos têm alertado que não é só com a prescrição eletrónica médica, vulgo receita médica em formato eletrónico, que se têm registado intermináveis esperas, obrigam a múltiplos shutdowns e resets das aplicações informáticas, as também com a requisição de exames complementares de diagnóstico transformaram uma tarefa simples num novo quebra-cabeças.

Governo confirma problemas no sistema informático do SNS que está a tentar solucionar

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram, a 8 de Novembro, a existência de problemas nos sistemas de informação do Serviço Nacional de Saúde, adiantando que o problema está a ser acompanhado no terreno por técnicos para resolver a situação.

Nos últimos dias ocorreram alguns problemas nos sistemas de informação centrais do Ministério da Saúde que provocaram, em alguns momentos, instabilidade na utilização dos mesmos, condicionando o trabalho dos profissionais e das instituições de saúde sobretudo ao nível dos Cuidados de Saúde Primários”, afirmam, na altura os SPMS em comunicado.

Segundo os SPMS, estes constrangimentos registaram-se, sobretudo, na prescrição de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, resultante do crescimento exponencial do projeto dos Exames Sem Papel.

Diariamente são prescritos mais de 91.703 exames. Números que, de acordo com a SPMS, exigem alterações e melhorias constantes nos sistemas de informação para garantir o crescimento sustentável deste projeto.

O esclarecimento dos serviços partilhados surge na sequência de denúncias feitas pela Ordem dos Médicos e pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), em que alertavam para “o caos” que esta situação está a causar nos centros de saúde e hospitais.

Os SPMS asseguram que o problema tem tido um acompanhamento constante no terreno por “parte das equipas técnicas e sinaliza que o objectivo passa por procurar o as melhores soluções para reduzir o impacto nas unidades de Cuidados Saúde Primários.

“As redes locais com mais de 15 anos têm sido identificadas como as causas principais em muitos casos de reportes, falha de resposta e velocidade, em vários ‘softwares’, que em alguns casos sofrem com a existência de muitos postos trabalho ainda com versões ‘Windows XP’ e ‘Windows 7’, sendo conveniente o ‘upgrade’ das mesmas nas substituições dos Cuidados de Saúde Primários pelas Administrações Regionais de Saúde”, refere o comunicado.

O documento assegura ainda que os SPMS estão “a trabalhar na evolução, consolidação e melhoria dos sistemas” e empenhados “antecipar-se aos problemas e procurar as melhores soluções informáticas para profissionais de saúde, garantindo uma estabilização progressiva dos sistemas e, simultaneamente, alcançar uma curva descendente no registo de problemas”.