Sindicato dos Professores satisfeito com aprovação do diploma sobre recuperação do tempo de serviço

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) mostrou a sua satisfação pela aprovação do Decreto Legislativo Regional que vai regular a recuperação do tempo de serviço, que foi congelado, na educação, aprovado por unanimidade, na Assembleia Legislativa da Madeira, na passada quarta-feira.

“Falta, agora, apenas, que o Representante da República transforme esta proposta em lei, mandando-o promulgar”, diz a estrutura sindical.

O SPM apresentou ainda a sua saudação aos órgãos de soberania e ainda às forças políticas por terem tido “uma posição distinta” da do Governo da República, e ainda pelo contributo que deram para reparar “uma grave injustiça” que vinha afetando a classe docente.

“O Sindicato dos Professores da Madeira vai procurar obter de todos os partidos políticos com assento na Assembleia Regional a garantia de que se comprometem com o cumprimento do decreto”, sublinha a estrutura sindical.

De referir que na Madeira existe o compromisso de recuperar os 9 anos, 4 meses e dois dias que foram congelados na carreira docente.