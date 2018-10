Sindicato dos Quadros disponibiliza-se para ajudar trabalhadores do Novo Banco a assinar a isenção de horário

Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários recomenda cautela na assinatura de acordos de isenção de horário de trabalho aos colaboradores do Novo Banco.

Recorde-se que o Novo Banco enviou cartas aos seus funcionários a pedir para assinarem os regimes de isenção de horário de trabalho. O banco diz que está a formalizar apenas o acordado, no âmbito do Acordo Colectivo de Trabalho (ACT), em 2016.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) vem agora apelar aos trabalhadores do Novo Banco “que salvaguardem a sua posição e tenham em conta as suas circunstâncias aquando da assinatura dos acordos de isenção de horário de trabalho com esta entidade”.

O sindicatos alerta para consequências, nomeadamente nos efeitos nos salários.

O SNQTB recomenda que os trabalhadores “subscrevam a carta no pressuposto da integral manutenção das condições definidas quanto à isenção do horário de trabalho no contrato de trabalho, designadamente a manutenção da respetiva remuneração em caso de cessação desse regime de trabalho”.

“Ao contrário das outras instituições, o Novo Banco entendeu que a entrada em vigor do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do setor bancário (em 2016) e o regime de isenção de horário nele previsto justificavam a alteração dos acordos celebrados com os trabalhadores, remetendo-lhes por essa razão cartas para o efeito. Embora a lei e o ACT prevejam a necessidade de um acordo entre as partes, este procedimento, é extemporâneo, desajustado e gera instabilidade juntos dos trabalhadores”, explica afirma Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB.

O presidente do sindicato salienta ainda que, “sem prejuízo de se tratar de uma decisão individual, os trabalhadores devem evitar riscos desnecessários e garantir que os seus direitos fiquem salvaguardados”.

Em situações com particularidades muito especificas (por exemplo, trabalhadores com funções diretivas com direito a plano complementar de reforma ou cuja retribuição tem uma única componente), “o SNQTB recomenda que, em caso de dúvida, os sócios contactem o Departamento de Apoio Jurídico, através da sua Comissão Sindical”.

“O SNQTB, enquanto mais representativo sindicato de bancários no ativo, vai continuar a acompanhar este dossier relativo ao Novo Banco, na expectativa de apoiar e esclarecer os trabalhadores”.

Foi também enviada uma carta ao Presidente da Comissão Executiva do Novo Banco, dando nota destas recomendações, diz esta entidade sindical.