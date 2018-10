Sindicato dos Quadros pede ao BCP a reposição dos salários até ao fim do ano

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) escreveu ao presidente do Millennium bcp a requerer a devolução, ainda no decurso de 2018, das “prestações remuneratórias” retidas aos trabalhadores entre 2014 e junho 2017.

Recorde-se que banco cortou salários entre 2014 e 2017, altura em que teve sob ajuda do Estado, e prometeu devolver as remunerações retidas assim que a situação de crise estivesse ultrapassada. O banco agora liderado por Miguel Maya garantiu que “não esquece” o compromisso de compensar os quadros pelos cortes de 3,5 anos, num total de 45,5 milhões.

No acordo firmado entre o Millennium bcp e os Sindicatos ficou consignado um compromisso com vista à reposição aos trabalhadores do valor retributivo que seria retido nesse período transitório, quando se encontrasse ultrapassada a situação que a tinha originado e o SNQTB requer agora esta mesma reposição.

Uma nota enviada às redações cita Paulo Marcos, presidente do SNQTB, a anunciar que: “enviámos hoje, 04 de outubro, uma carta ao Presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, Miguel Maya, alertando e relembrando para a necessidade desta devolução, até ao final deste ano”.

“Fazemos esta exigência tendo em conta que já se encontra ultrapassada a situação ocorrida em 2012 no BCP e que originou a necessidade da subsequente redução transitória das remunerações dos trabalhadores que auferiam mais de mil euros mensais”, disse ainda o presidente do Sindicato.

Paulo Marcos lembra que “já estamos perante uma notável recuperação do Millennium bcp, resultado do contributo emergente da lealdade dos clientes, competência da equipa de Gestão, paciência e resiliência dos acionistas, mas também, e especialmente, da dedicação, entrega e sentido de compromisso dos Quadros e Técnicos Bancários e dos trabalhadores do Banco, em geral”.

“A justiça desta reposição de retribuições é inquestionável. O tempo é o correto. O benefício será de todos, trabalhadores, equipa de gestão e acionistas do Banco”, conclui Paulo Marcos.