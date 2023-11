O SNQTB “pretende acompanhar esta operação, pelo que requere uma reunião ao Abanca para obter informação institucional quanto a esta aquisição, nomeadamente na vertente laboral”.

16 Novembro 2023, 17h30

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) anunciou que solicitou hoje à Administração do Abanca a realização de uma reunião para acompanhar o processo de aquisição do Eurobic, “contribuindo assim para a salvaguarda dos interesses e dos direitos dos sócios do SNQTB”.

No início desta semana foi divulgado publicamente que, embora a operação careça ainda de aprovação pelo Banco de Portugal, se encontra concluído o acordo de aquisição pelo Abanca de 100% do capital do EuroBic, diz o sindicato

O acordo foi anunciado esta quarta-feira. O Abanca comprou a totalidade do EuroBic. Com esta aquisição, que deverá ficar totalmente concretizada em 2024, o banco “reforça significativamente a sua presença em Portugal” e torna-se o oitavo maior banco do país.

“Assim sendo, o SNQTB pretende acompanhar esta operação, pelo que requere uma reunião ao Abanca para obter informação institucional quanto a esta aquisição, nomeadamente na vertente laboral”, acrescenta.