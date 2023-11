STPT diz que a comissão executiva não apresentou qualquer contraproposta na primeira reunião sobre este tema, que se realizou esta quarta-feira.

8 Novembro 2023, 17h11

O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice Portugal (STPT) aguarda uma contraproposta da gestão da empresa sobre a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) na próxima reunião, que está marcada para 24 de novembro.

No encontro desta quarta-feira, a primeira ronda de negociações do ACT para 2024, não foi apresentada uma contraproposta àquela que foi entregue pela associação sindical no final de outubro, de acordo com o STPT.

Em causa está o ACT que vai vigorar a partir de 1 de janeiro do próximo ano. Para o STPT, o modelo de remuneração sugerido no mês passado faz com que os trabalhadores tenham os ordenados indexados aos indicadores financeiros de desempenho da empresa e é “inovador”, “transparente”, “objetivo” e “mensurável”, uma vez que os aumentos são realizados a partir da taxa de inflação nacional e do nível de progressão do EBITDA da Altice.

O sindicato diz ainda, em comunicado divulgado esta tarde, que as empresas do grupo Altice Portugal se comprometeram a discutir as alterações que sejam necessárias, no âmbito do modelo de carreiras e tabela de remunerações mínimas, como a avaliação de desempenho e evolução profissional.

“Discutir conjuntamente o teletrabalho, face ao regime atualmente previsto no Código do Trabalho e às projetadas alterações que se vierem a concretizar e discutir conjuntamente os princípios e critérios a considerar em futuros processos de revisão salarial baseados, designadamente, no desempenho operacional e financeiro da empresa”, recordam.

O compromisso de discussão dos princípios e critérios de revisão salarial baseados no desempenho operacional e financeiro da MEO S.A. e outras, merece particular destaque, sem prejuízo das outras matérias protocoladas, devendo ser objeto prioritário na negociação do ACT 2024.