Sindicato espera “fortes constrangimentos” devido à greve nos exames de diagnóstico na Madeira

A estrutura regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) espera “fortes constrangimentos”, esta segunda-feira, tanto nos exames de diagnóstico como nos tratamento de reabilitação, devido à esperada elevada adesão à greve.

O recurso a esta greve, diz a estrutura sindical, quer dar resposta à “descriminação” de que estão a ser alvo os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica por parte do Governo Central.

A tabela salarial que no entender do sindicato “não é equitativa” com outras com o “mesmo grau de qualificações e de responsabilidade” e ainda a “transição para a nova carreira” são algumas dos temas que levam a este greve destes profissionais.

O sindicato tem a expectativa de uma “forte adesão” e alerta que quem tem exames marcados deve contactar com antecipação os serviços em causa. A estrutura sindical garante que os serviços mínimos serão cumpridos.