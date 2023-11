A proposta, que foi entregue a dia 15 de novembro, inclui um “aumento de 10% na tabela salarial e demais matérias pecuniárias”, bem como “um aumento do subsídio de refeição”.

17 Novembro 2023, 16h25

O sindicato da RTP entregou ao Conselho de Administração da RTP a proposta conjunta de sindicatos para o Caderno Reivindicativo de 2024.

Em comunicado, é referido que a proposta, que foi entregue a dia 15 de novembro, inclui um “aumento de 10% na tabela salarial e demais matérias pecuniárias, um aumento do subsídio de refeição, a recuperação do valor do trabalho suplementar pré Troika”.

Em conjunto com as restantes reinvindicações do sindicato da RTP, está “o aumento dos abonos por deslocação em serviço, o aumento do valor do trabalho aos fins de semana, melhoria da Conciliação, Família Trabalho, equidade para todos os trabalhadores nas questões remuneratórias e sociais”.

O Sindicato também informou que “a primeira reunião, entre as partes, está agendada para a próxima segunda-feira, dia 20 às 15:30h”.