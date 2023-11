Sintra e São Miguel na lista dos 50 melhores destinos para viajar

A ilha de São Miguel conquistou o 27º lugar da lista enquanto Sintra ficou no 34º posto da lista do Travel Lemming, um guia de viagens online com sede nos Estados Unidos e que é lido por mais de 10 milhões de viajantes.

8 Novembro 2023, 10h31