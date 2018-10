SIRESP vai recorrer de decisão que impede investimento de 15 milhões de euros

A Sociedade SIRESP vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas que recusou o visto às alterações do contrato que o Governo tem com a empresa que gere o sistema de comunicações, garantiram os ministérios das Finanças e da Administração Interna em comunicado conjunto.

Os dois ministérios garantiram que “toda a relação com a Sociedade SIRESP foi pautada pela estrita defesa do interesse público e pela salvaguarda da segurança das populações”.

“Mais se informa que não foram produzidos quaisquer efeitos financeiros relativos à alteração contratual proposta, tal como resulta da lei”, concluem os ministérios.

Recorde-se que o Tribunal de Contas recusou o visto às alterações do contrato que o Governo tem com a empresa que gere o sistema de comunicações SIRESP e que previa um investimento de 15,65 milhões de euros.

O Tribunal de Contas divulgou hoje na sua página da internet o acórdão relativo a um aditamento ao contrato entre o Governo e a gestora do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), aprovado em conselho de ministros a 05 de abril, e que tem como objetivo melhorar a rede.

Esta alteração ao contrato foi feita após as lacunas detetadas no funcionamento do SIRESP durante os incêndios de 2017 e previa o gasto de 15,65 milhões de euros entre os anos de 2018 a 2021.