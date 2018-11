SITAVA denuncia perseguição da Portway a trabalhadores do sindicato

Um dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), Fernando Henriques, afirmou que a Portway tem ameaçado vários trabalhadores associados do sindicato, com redução da carga horária, caso não abandonem a estrutura sindical, durante uma audição parlamentar da Assembleia Legislativa da Madeira, na Comissão Especializada de Administração Pública, Trabalho e Emprego.

Fernando Henriques mostrou ainda preocupação com a política de recrutamento que tem sido seguida pela Portway, em que existe altura rotatividade de empregos, “trabalhadores que depois de três contratos saem da empresa para entrar”, sublinhou o sindicalista.

“Isto não é bom e vamos pagar caro por isso”, alertou Fernando Henriques. O representante do SITAVA diz ainda que os trabalhadores da empresa têm-se sentido defraudados pelo acordo de empresa (AE).

Fernando Henriques afirmou ainda que a Portway “não tem respeitado” as orientações que têm vindo da Direção Regional do Trabalho, acrescentando que o SITAVA “não é o único sindicato” que está em conflito com a empresa.