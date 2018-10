Site de Brett Kavanaugh torna-se num refúgio para vítimas de abuso sexual

Após a nomeação do juíz Brett Kavanaugh para o mais alto tribunal norte-americano, o site brettkavanaugh.com foi transformado num refúgio e apoio para sobreviventes de agressão sexual.

O site foi criado por um ativista integrante do Fix The Court (uma organização que visa tornar o Tribunal Supremo mais responsável), que comprou o domínio há três anos, escreve o jornal britânico ”Independent”.

Num comunicado publicado no site da Fix the Court, Gabe Roth, diretor executivo da organização, disse que teve a ideia depois de acompanhar as audiências e ouvir os testemunhos de Kavanaugh e Christine Blasey Ford no Congresso, na semana passada.

O site tornou-se num lugar para apoiar as vítimas de violência sexual em tempos em que o presidente Donald Trump nega e descarta alegações como uma “farsa” provocada “por pessoas más”.

Em resposta a tais alegações, o site afirma: “O início do mandato de Brett Kavanaugh no Tribunal Supremo pode parecer uma vitória para um grupo de interesse ou outro. Mas, mais importante, está a dar um foco nacional à questão da agressão sexual. – e nós, como país, podemos e devemos fazer mais para preveni-lo e apoiar aqueles que passaram por isso”.