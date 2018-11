Site e ‘app’ da Ryanair vão fechar durante 12 horas

A partir das 17 horas da próxima quarta-feira, dia 7 de novembro, o ‘site’ e ‘app’ para telefones móveis da Ryanair vão fechar por um período de 12 horas

A Ryanair confirmou hoje que esta paragem servirá para proceder a uma atualização do sistema.

Devido a esta interrupção, o serviço de ‘check-in’ ‘online’ da Ryanair não estará disponível durante o período referido.

“A Ryanair contactou hoje todos os clientes que têm reservas para viajar nas próximas quarta e quinta-feira, 7 e 8 de novembro por ‘mail’ e com textos de SMS text a aconselhá-los a procederem ao seu ‘check-in’ via ‘online’ para os seus voos durante a próxima terça-feira, dia 6 de novembro, antes que ocorra a interrupção do serviço na ‘web'”, garante um comunicado da Ryanair.

O mesmo documento acrescenta que “novas reservas ou alterações aos voos já existentes serão impossíveis durante o período de interrupção dos serviços de internet”, pelo que a companhia aérea irlandesa “pede desculpa por qualquer inconveniente causado por esta atualização do sistema”.

“Inserido no nosso continuado desenvolvimento digital, o fecha dos serviços na ‘web’ e uma actualização dos sistema terá lugar durante 12 horas (…), período durante o qual o nosso serviço de ‘check-in’ ‘online’ não estará disponível. As reservas de voos e alterações serão também impossíveis neste período. Os viajantes que se desloquem na quarta ou na quinta-feira devem proceder ao seu ‘check-in’ durante a terça-feira, dia 6 de novembro. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado por esta atualização, que irá melhorar futuramente o [‘site’] Ryanair.com, o maior ‘website’ de viagens da Europa”, garantiu Robin Kiely, responsável pelas comunicações da Ryanair.