6 Novembro 2023, 07h45

Pelo 11º ano consecutivo, o projecto Site.pt, que conta com o apoio da .PT e da DECOJovem, fortalece a criatividade, o sentido crítico, a inclusão, a participação e o trabalho em equipa. É nas escolas que tudo acontece: os alunos, em equipas, constroem sites em domínio.pt sobre as mais variadas atividades e projetos em que estão envolvidos, podendo ainda ganhar prémios aliciantes.

No ano letivo 2023/24, o desafio Sitestar.pt está aberto às escolas públicas e privadas de Portugal Continental e Regiões Autónomas, bem como a organizações ou entidades que desenvolvem projetos em contexto de educação informal, desde que aderentes à rede DECOJovem. Incluem-se ainda Escolas Portuguesas no Estrangeiro: Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Macau e Timor-Leste.

A atual edição do Sitestar.pt apresenta novidades no que respeita às categorias a que as equipas podem responder com os seus projectos. As equipas de alunos e jovens têm até 15 de dezembro para se constituir e pedir a um professor para inscrever a sua proposta numa das seguintes categorias:

Categoria 1 | Escola mais digital

Contempla a criação de sites de projetos educativos das escolas, sobre áreas de conhecimento ou de cidadania e atividades específicas na escola frequentada;

Categoria 2 | Com Talento faz a diferença

Contempla a criação de sites nas mais diversas atividades, como sejam, de expressão artística e desportivas e que pretendem promover e iniciativas de voluntariado e inclusão social, partindo sempre da escola que frequentam.

Os alunos devem organizar-se em equipas de acordo com o escalão a que pertencem:

Escalão 1 | entre os 12 e os 14 anos a frequentar o 7º, 8º ou o 9º ano letivos.

Escalão 2 | entre os 15 e os 18 anos a frequentar o ensino secundário regular, profissional e de aprendizagem.

As propostas de sites validadas receberão as ferramentas necessárias para a construção do site e respetivo alojamento– domínio para o site em .pt – e caixas de correio eletrónico.

Os melhores sites serão selecionados por um júri e serão atribuídos prémios por escalão/categoria. Os professores que inscreverem e apoiaram as equipas premiadas terão também direito a um prémio.

São parceiros deste projeto a Direção Geral de Educação, a Direção Geral do Consumidor, o IGAC – Inspeção Geral das Atividades Culturais, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o PNL 2027- Plano Nacional de Leitura 2027 e a RBE – Rede de Bibliotecas Escolares, a ANPRI – Associação Nacional de Professores de Informática e o Centro Internet Segura.

