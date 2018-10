Situação político‐orçamental em Itália prejudica bolsas europeias

Ler mais

A bolsa portuguesa está a negociar em baixa, a meio da manhã desta terça-feira, dia 2 de outubro. O principal índice do mercado, PSI 20, perde 0,41%, para 5.291,41 pontos, pressionado pelas quedas do BCP e do setor do retalho. Entre as congéneres europeias, o sentimento é também ele negativo, a refletir as preocupações europeias com a situação político‐orçamental em Itália.

A destacar-se pela negativa está o BCP, que recua 1,45% para 0,245 euros. Os analistas do BPI Online explicam que o banco Miguel Maya “continua a figurar como um dos títulos mais permeáveis ao sentimento dos investidores globais aos bancos italianos e às yields deste país”.

“Muitos gestores de fundos têm as suas carteiras divididas por áreas geográficas. Assim, se o risco percetivo da dívida italiana aumentar, estes gestores tenderão a diminuir a exposição ao Sul da Europa e como tal não venderão apenas ações italianas, mas também portuguesas e espanholas”, indicam.

A EDP continua também em queda. A elétrica portuguesa tropeça 0,54% para 3,103 euros, depois de ter anunciado esta segunda-feira que o norte-americano Capital Group cortou a sua participação para 2,958%. Segundo o site da EDP, a 30 de junho, o Capital Group detinha uma participação de 9,97% na EDP e era o segundo maior acionista após a China Three Gorges, que tem 23,27%.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins perde 1% para 12,435 euros, enquanto a Sonae desvaloriza 1,47% para 0,872 euros. A acompanhar a tendência estão também a Pharol (-1,49%), os CTT (-1,07%), a Altri (-1,81%), a Corticeira Amorim (-0,68%), a Mota-Engil (-1,47%), a Semapa (-0,46%), a NOS (-0,10%), a F. Ramada (-0,50%), a Sonae Capital (-2,70%), a REN (-0,17%) e a Ibersol (-0,43%).

Em contraciclo, a Galp Energia ganha 0,36% para 16,870 euros e a EDP Renováveis avança 0,41% para 8,635 euros. A subir está ainda a Navigator, que soma 1,11% para 4,368 euros.

As restantes bolsas europeias seguem em terreno positivo. O índice alemão DAX recua 0,94%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,94%, o italiano FTSE MIB sobe 1,29%, o espanhol IBEX 35 deprecia 1,05%, o holandês AEX perde 0,98% e o britânico FTSE 100 cai 0,55%.

“Apesar do rally realizado ontem pelos mercados europeus, em virtude do acordo comercial celebrado pelos Estados Unidos e o Canadá, a situação politico‐orçamental em Itália continuará a ser o tema central no Velho Continente”, indicam os analistas do BPI Online.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde ligeiramente 0,04% para 84,95 euros, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,35%, para 75,56 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,54% para 1,151 dólares e a libra deprecia 0,56%, para 1,296 euros.